В России предложили запретить показывать детей в рекламе вредной пищи

В России предлагают установить запрет на показ детей в рекламе товаров с высоким содержанием сахара, жира и соли. С таким предложением депутат Госдумы Борис Гладких обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает газета "Известия".

Парламентарий привел данные Минздрава РФ, согласно которым сегодня в России более 6% детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого. Кроме того, за последние 12 лет заболеваемость у детей до 14 лет увеличилась в 1,5 раза, у подростков от 14 до 18 лет – почти в два раза.

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Гладких отметил, что в большинстве случаев причина детского ожирения связана с неправильным питанием, в частности, бесконтрольным потреблением продуктов с высоким содержанием сахара.

Рекомендованная рациональная норма потребления сахара составляет 24 килограмма на человека в год, по данным Минздрава. В этот показатель также включены все продукты, содержащие сахар.

С января этого года по поручению Голиковой в России проходит борьба с ожирением у детей и подростков. Главная цель данных мер – снизить темпы роста первичной заболеваемости.

Минздрав также разработал подход к экспертной оценке рекламной продукции по вопросам питания детей с точки зрения ее влияния на общественное здоровье. Однако требования к рекламе до сих пор нигде нормативно не закреплены, отметил депутат.

В России хотят изменить стандарт медпомощи детям при ожирении с 1 января следующего года. Теперь дети будут проходить консультацию диетолога, а также им будет назначен прием у оториноларинголога.

Кроме того, список допустимых операций для более серьезных случаев ожирения был расширен: добавлены бандажирование желудка, резекция и гастрошунтирование.

Российские врачи ставят диагноз "сахарный диабет" свыше тысячи россиянам ежедневно. Наиболее часто встречается диабет второго типа. К такому заболеванию приводит неправильный образ жизни и ожирение.