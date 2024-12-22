Умер советский диссидент, пытавшийся угнать самолет и улететь из СССР в Израиль

В Израиле на 85-м году жизни умер бывший советский политзаключенный и диссидент Эдуард Кузнецов. Об этом сообщает основанное им издание MIGnews.

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Кузнецов родился в Москве в 1939 году. Он окончил философский факультет МГУ. В 1961 году был арестован за распространение самиздатовской литературы и провел несколько лет в тюрьме за антисоветскую агитацию. Кузнецов известен как участник и один из организаторов так называемого «самолетного дела».

В 1970 году Кузнецов вместе с единомышленниками, мечтавшими покинуть СССР и эмигрировать на Запад, попытался угнать самолет, Ан-2 в аэропорту Приозерск в Ленинградской области. Попытка провалилась, участники операции были арестованы. Кузнецова приговорили к смертной казни, но позднее приговор был заменен на длительный тюремный срок — 15 лет лишения свободы. В 1979 году в рамках обмена политзаключенными с США он был освобожден и вместе с семьей эмигрировал в Израиль.

22 декабря сообщалось, что ушел из жизни отставной подполковник КГБ СССР Павел Климов, который стал одним из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году. Тогда Климов — боец первого состава группы «Альфа» — получил тяжелое осколочное ранение. Он чудом выжил и продолжил службу, участвуя в многочисленных операциях по освобождению заложников и ликвидации террористических угроз. За свои заслуги был удостоен ордена Красного Знамени и ряда других наград.