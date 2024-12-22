Сахалинского депутата высадили с самолета

Депутата Сахалинской областной думы Александра Понажева высадили с рейса Москва – Южно-Сахалинск из-за скандала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В публикации отмечается, что депутат «закатил истерику» из-за места. Сначала у него возник конфликт с соседями, а после он начал ругаться с бортпроводниками.

На опубликованной видеозаписи Понажев утверждает, что «может купить себе бизнес-класс», но летает с народом, что «для него неприемлемо». В конце ролика он подчеркнул, что «не хочет лететь ни с кем».

Издание подчеркивает, что полицейские вывели депутата из самолета, а рейс был задержан на 40 минут.

1 декабря в Турции на час задержали авиарейс Измир — Стамбул из-за драки пассажиров.

Причиной инцидента стало неоднократное соприкосновение ног мужчин. Ноги пассажира, сидящего сзади, постоянно касались пассажира впереди. Недовольный этим мужчина, сидящий впереди, несколько раз кричал и предупреждал, но соприкосновения не прекращались.