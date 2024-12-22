Американцы рассказали, кто стоит за историей с таинственными дронами

Большинство американцев (78%) считает, что власти страны скрывают от них информацию о таинственных БПЛА, которые были замечены над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси в последние недели, пишет телеканал CBS News со ссылкой на опрос компании YouGov.

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Десятки беспилотников были замечены в середине декабря над Нью-Джерси, в районе здания военно-исследовательской организации «Арсенал Пикатинни», а также рядом с полем для гольфа, принадлежащем избранному президенту США Дональду Трампу в городе Бедминстер.

Исследователи заметили, что 26% респондентов уверены: за историей с дронами стоит правительство США.

По мнению 18% участников опроса, беспилотниками управляют частные лица, еще 17% подозревают, что операторами дронов являются представители иностранных государств. Еще 2% жителей США предположили, что операторами дронов являются инопланетяне.

Вместе с тем, 37% опрошенных признались, что не знают, кто причастен к полетам беспилотных устройств. Свыше половины респондентов (53%) отметили, что видят в таинственных беспилотниках угрозу для страны.

Байден заявил, что замеченные над США дроны не представляют опасности

Ранее член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер обвинил ФБР в сокрытии от американцев информации о неизвестных дронах.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, в свою очередь, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, — это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд.