В Госдуме призвали россиянок рожать до 35 лет

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала россиянок родить до 35 лет.

«Я помню ещё со времён медицинского института, нам на занятии показывали слайд, что количество генетических мутаций в яйцеклетках после 35 лет возрастает в геометрической прогрессии... Поэтому рожать надо до 35», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил повысить для студенток пособия по родам до прожиточного минимума.

Кроме того, он поручил продлить программу семейной ипотеки под 6% «без всяких изъятий».