«Плевок в сторону России»: Мизулина раскритиковала Боню, поддержавшую Усика

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале подвергла критике блогершу Викторию Боню, которая на своей странице в INstagram поздравила украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Тайсоном Фьюри.

"Возмущенные люди теперь пишут мне и я разделяю их мнение. Очевидно, что такие действия — плевок в сторону России, всех наших спортсменов и участников СВО", - написала Мизулина.

Боня до этого опубликовала Stories с поздравлением. Сама блогерша присутствовала в саудовском Эр-Рияде, где проходил поединок.

"Поздравляю! Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!" - написала она.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

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"Газета.ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.