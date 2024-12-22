Укрытия оказались недоступны по 30 адресам во время субботней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Казань. Об этом сообщил на оперативном совещании заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.

"Вчера произошел сбой информационной работы. Мы отслеживали информацию от жителей, получали их обратную связь, читали комментарии в социальных сетях. Нами получена и отработана информация адресная по недоступности укрытий - это порядка 30 адресов. В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление", - сказал Гиниятуллин.

Он отметил, что все эти адреса находятся на контроле.

Всего в Казани, по словам Гиниятуллина, 5 971 многоквартирный дом. Из них для укрытий пригодны 1 209 подвальных помещений, что соответствует охвату 80% населения города. Остальные 20% должны использовать другие объекты - метрополитен, паркинги и так далее.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций вместе с управляющими компаниями незамедлительно провести работу в данном направлении.