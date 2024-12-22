В Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам во время атаки БПЛА

Укрытия оказались недоступны по 30 адресам во время субботней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Казань. Об этом сообщил на оперативном совещании заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.

"Вчера произошел сбой информационной работы. Мы отслеживали информацию от жителей, получали их обратную связь, читали комментарии в социальных сетях. Нами получена и отработана информация адресная по недоступности укрытий - это порядка 30 адресов. В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление", - сказал Гиниятуллин.

Он отметил, что все эти адреса находятся на контроле.

Всего в Казани, по словам Гиниятуллина, 5 971 многоквартирный дом. Из них для укрытий пригодны 1 209 подвальных помещений, что соответствует охвату 80% населения города. Остальные 20% должны использовать другие объекты - метрополитен, паркинги и так далее.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций вместе с управляющими компаниями незамедлительно провести работу в данном направлении.

"Опыт есть, у наших приграничных районов, мы с ним ознакомимся. И четко должна работать система и оповещения, а самое главное - направление людей. <...> Нужно навести исчерпывающий порядок", - сказал Метшин.

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