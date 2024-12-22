Раскрыт «черный» метод обмана покупателей

Современные технологии обмана покупателей в магазинах можно поделить на две категории — прямой обман и «черный» маркетинг. Эту информацию в интервью агентству «Прайм» раскрыл заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

По его словам, первая категория обмана легко раскрывается. Как правило, сюда относятся обвес, завышение цены в чеке, добавление в чек других товаров. При этом с «черным» маркетингом дела обстоят сложнее — к этой категории можно отнести различные скидки и акции.