Россияне узнали о новых предсказаниях Жириновского

Россияне узнали о новых предсказаниях Жириновского
© 

Владимир Жириновский, известный своими яркими и неординарными выступлениями, обладал также способностью делать прогнозы о развитии мировой политики. Его высказывания часто недооценивались, однако со временем многие из его предсказаний оказались верными.

Так, Жириновский предвидел начало спецоперации на Украине, а также падение режима Башара Асада в Сирии – событие, которое произошло совсем недавно, хотя Жириновский высказывал свои прогнозы на этот счет еще 10 лет назад.

Жириновский не был пророком или оракулом. Он обладал глубокими знаниями в истории и политике, а также способностью анализировать глобальные процессы. Его понимание динамики международных отношений позволяло ему делать обоснованные выводы, которые впоследствии подтверждались. Недавно вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, разбирая свой архив, обнаружил записи, сделанные Владимиром Жириновским. В этих записях содержится пять важных дат.

«Великие события, – значилось в одной из заметок. – 1789 – Великая, французская революция, 1871 – объединение Германии, 1917 – Октябрьская революция. 2025 – Объединение Русского мира в границах прежнего СССР», - говорил Жириновский.

В конце записей, сделанных размашистым почерком, указана еще одна дата: 2040 – «Объединение всего славянского мира».

Жириновский был убежден, что Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом спецоперации на Украине. Он предсказывал, что нынешняя власть на Украине «все равно сорвется и упадет», а в Киеве скоро «зазвучит русская речь». Жириновский также предрекал переход под юрисдикцию России Херсона, Николаева, Запорожья, Луганска, Днепропетровска, Харькова и Одессы. Частично этот прогноз уже сбылся. Некоторые эксперты предсказывают освобождение Харькова, Одессы и Николаева, однако пока что этого не произошло.

Кроме того, Владимир Вольфович убеждал, что роль США в мировой политике изменится. По его мнению, Америка будет занята внутренними проблемами, что приведет к снижению поддержки Европы. В результате вслед за долларом рухнет и евро. Жириновский предсказывал, что приблизительно к 2025 году произойдет – если не де-юре, то де-факто – распад Евросоюза. Политик также говорил, что к концу первой четверти XXI столетия может исчезнуть еще один гигант – НАТО. Вместо них появятся новые международные блоки и объединения. Кроме того, на юго-востоке появится новый альянс, в котором ключевую роль, по мнению Жириновского, будет играть Россия.

Что касается третьей мировой войны, то Жириновский был уверен, что из-за Украины она точно не начнется. По его словам, необходимо обращать больше внимания на Восток, так как там вполне может разгореться такой конфликт, что про Украину все забудут.

Общество
Борис Чернышов
Башар Асад
Владимир Жириновский
НАТО
Госдума
ЕС
2