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Владимир Жириновский, известный своими яркими и неординарными выступлениями, обладал также способностью делать прогнозы о развитии мировой политики. Его высказывания часто недооценивались, однако со временем многие из его предсказаний оказались верными.

Так, Жириновский предвидел начало спецоперации на Украине, а также падение режима Башара Асада в Сирии – событие, которое произошло совсем недавно, хотя Жириновский высказывал свои прогнозы на этот счет еще 10 лет назад.

Жириновский не был пророком или оракулом. Он обладал глубокими знаниями в истории и политике, а также способностью анализировать глобальные процессы. Его понимание динамики международных отношений позволяло ему делать обоснованные выводы, которые впоследствии подтверждались. Недавно вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, разбирая свой архив, обнаружил записи, сделанные Владимиром Жириновским. В этих записях содержится пять важных дат.

«Великие события, – значилось в одной из заметок. – 1789 – Великая, французская революция, 1871 – объединение Германии, 1917 – Октябрьская революция. 2025 – Объединение Русского мира в границах прежнего СССР», - говорил Жириновский.

В конце записей, сделанных размашистым почерком, указана еще одна дата: 2040 – «Объединение всего славянского мира».

Жириновский был убежден, что Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом спецоперации на Украине. Он предсказывал, что нынешняя власть на Украине «все равно сорвется и упадет», а в Киеве скоро «зазвучит русская речь». Жириновский также предрекал переход под юрисдикцию России Херсона, Николаева, Запорожья, Луганска, Днепропетровска, Харькова и Одессы. Частично этот прогноз уже сбылся. Некоторые эксперты предсказывают освобождение Харькова, Одессы и Николаева, однако пока что этого не произошло.

Кроме того, Владимир Вольфович убеждал, что роль США в мировой политике изменится. По его мнению, Америка будет занята внутренними проблемами, что приведет к снижению поддержки Европы. В результате вслед за долларом рухнет и евро. Жириновский предсказывал, что приблизительно к 2025 году произойдет – если не де-юре, то де-факто – распад Евросоюза. Политик также говорил, что к концу первой четверти XXI столетия может исчезнуть еще один гигант – НАТО. Вместо них появятся новые международные блоки и объединения. Кроме того, на юго-востоке появится новый альянс, в котором ключевую роль, по мнению Жириновского, будет играть Россия.

Что касается третьей мировой войны, то Жириновский был уверен, что из-за Украины она точно не начнется. По его словам, необходимо обращать больше внимания на Восток, так как там вполне может разгореться такой конфликт, что про Украину все забудут.