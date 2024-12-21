Старец из Одессы предсказал будущее Украины и России

Верующие вспоминают точные предсказания одесского старца схиархимандрита Ионы (Игнатенко). Большую часть жизни он провел в Свято-Успенском мужском монастыре. «ФедералПресс» напомнит вам его пророчества.

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«Нет отдельно Украины и России. У нас – единая святая Русь. Наши враги хотят уничтожить православие на Руси, поэтому захотели нас разделить. Но Господь этого никогда не допустит», – говорил старец.

Старец предсказывал, что печальные события начнутся вскоре после его смерти. Отец Иона ушел из жизни в 2012 году в возрасте 87 лет.

Монах предрек и гонения на православную церковь на Украине, которые наблюдаются на протяжении нескольких последних лет.

Старец говорил о том, что к власти на Украине придут плохие люди и только Россия сможет положить этому конец.

Отец Иона также предсказал хаос и несчастья для европейских стран, особенно для Франции, Великобритании, Италии и Германии. Они переживут настоящие и духовные взрывы.

«ФедералПресс» сообщал, что митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению вручена национальная премия за вклад в развитие российского сегмента интернета. Он создал обучающий видеоконтент для демонстрации его в начальной школе.