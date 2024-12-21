Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель обратился к народу Германии после прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Гемпель сказал, что немецкому народу пора прислушаться к словам президента России и расстаться с ролью вассала, уготовленной Вашингтоном.

«Пора вспомнить о своих национальных интересах и суверенитете, который их элита размыла и разменяла на личный комфорт», — заявил представитель крымской немецкой общины.

По его словам, немцы не должны быть безликими и покорными, им надо помнить о своей культуре и идентичности, и не зависеть от заокеанского хозяина.

В четверг на прямой линии президент РФ Владимир Путин рассказал, что на дне рождения экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера только Кубанский казачий хор пел на немецком языке. Остальные артисты пели на английском.

Путин сказал, что в послевоенные годы у немецкого народа вытравили чувства своей родины и суверенитет.