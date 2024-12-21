Симоньян ответила немцам: «За Берлин не переживайте, сейчас это не приоритетная цель»

Главный редактор государственного новостного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян посчитала нужным ответить немецким СМИ в точных формулировках и с долей иронии.

Симоньян ответила на слова немецких журналистов о «любимице Путина»
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Она сообщила, что Россия нападет, если другого пути не будет, но сейчас Берлин – это не приоритетная цель. «ФедералПресс» рассказывает подробности этого диалога.

«Отвечаю по пунктам. 1. А еще у меня прямая связь с космосом. 2. За Берлин не переживайте, сейчас это не приоритетная цель. 3. Не просто разрешают, а звонят из Кремля – и разрешают», – написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале на выпады немецких журналистов.

Маргарита Симоньян написала свой пост в ответ коллективному западу в лице немецких журналистов. Они писали о том, что главный редактор Russia Today близкое и доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина, имеющее прямую связь с Кремлем. Именно поэтому ей разрешают говорить то, что она считает нужным, в том числе о возможных целях России в странах Европы.

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«ФедералПресс» сообщал, что накануне Маргарита Симоньян прокомментировала групповой удар ВС РФ по Украине. Она подчеркнула значимость этих действий. Они велись по украинским центрам принятия решений.

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