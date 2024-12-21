В Казани назвали причину хлопков в двух районах

В настоящее время на пороховом заводе в Казани проводятся испытания. Именно с ними связаны громкие хлопки, что слышны в Кировском и Московского районах города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Горожане не пострадали.

«Из-за испытаний на пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки. Мероприятия плановые, продлятся до 16:00 [мск]. Сохраняйте спокойствие», — подчеркнули в пресс-службе.

Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Казань.