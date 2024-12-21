Больницы Казани переведены в режим повышенной готовности после атаки БПЛА на жилые дома.

Об этом стало известно из Telegram-канала Минздрава Татарстана.

«Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все жители повреждённых домов эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания.

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