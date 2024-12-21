В Казани после атаки БПЛА отменили все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия в Казани, запланированные на 21–22 декабря, отменены ради обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Из заявления следует, что соответствующее решение принял глава региона Рустам Минниханов.

21 декабря Казань подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего в городе зафиксировали восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В частности, два украинских беспилотника врезались в 37-этажный жилой комплекс (ЖК) «Лазурные небеса». На этом фоне на верхних этажах здания начался пожар, всех находившихся внутри людей вывели на улицу.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», в результате атаки могли пострадать три человека. В пресс-службе Минниханова эту информацию не подтвердили.

В связи с произошедшим власти развернули оперативный штаб по ликвидации последствий ударов. Кроме того, в местном аэропорту были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.