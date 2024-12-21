Аэропорт Казани приостановил работу

Временные ограничения действуют в аэропорту Казани, он не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром, 21 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация.