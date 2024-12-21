Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

На 85-м году жизни ушел из жизни народный артист СССР и художественный руководитель Чувашского драматического театра Валерий Яковлев. Об этом сообщил в субботу, 21 декабря, глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

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По словам Николаева, Яковлев сделал огромный вклад в культурное наследие региона и оставил значительный след в мире театрального искусства. Он отметил, что Яковлев посвятил всю свою жизнь служению культуре и был настоящим мастером сцены.

Кроме того, глава Чувашии подчеркнул, что артист был не только выдающимся актером и режиссером, но и наставником для многих поколений артистов. Его преданность профессии оставила неизгладимое впечатление у зрителей и коллег.

— Мы будем помнить его как человека, который верил в силу театра и его способность менять жизни. Светлая память о Валерии Николаевиче Яковлеве навсегда останется в наших сердцах, — написал глава Чувашии в своем Telegram-канале.

Валерий Яковлев родился 25 сентября 1939 года в Шемуршинском районе Чувашии. Он окончил актерский и режиссерский факультеты Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (сейчас ГИТИС). Свой творческий путь Яковлев начал в 1961 году в качестве актера Чувашского академического драмтеатра, позже, в 1967 году, став режиссером-постановщиком.

С 1979 года он занимал должность главного режиссера, а с 1990 года возглавил театр в роли художественного руководителя.