В России началась шестидневная рабочая неделя

Шесть рабочих дней ожидают россиян на этой неделе - суббота 28 декабря будет рабочим днем. После нее россияне будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, который благодаря этому будет нерабочим. Таким образом, новогодние выходные в 2025 году будут длиться 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя инициативу сделать 28 декабря выходным днем, заявил ТАСС, что график выходных и праздничных дней в 2024 году менять не планируется. Он подчеркнул, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю, у россиян будут три выходных дня перед Новым годом - 29, 30 и 31 декабря.

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря