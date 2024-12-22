Как ограничить траты на Новый год

Как не накупить ненужных безделушек к Новому году, чтобы к январю не остаться с дырой в бюджете, рассказала "РГ" маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.

"Предположим, вы копите деньги на автомобиль, путешествие или квартиру - что-то крупное. Но к новогодним каникулам так хочется украсить дом, заполнить стол вкусной едой, сделать много приятных сюрпризов близким. Тысяча тут, тысяча там - и вот уже деньги таят на глазах. Новогодняя атрибутика самую большую эмоцию дает именно в момент покупки - а дальше вы уже не получаете от нее столь ярких эмоций", - говорит она.

Главная рекомендация маркетолога - еще до наступления праздников и до закупки подарков определить сумму, с которой не жалко расстаться ради новогоднего настроения и досуга. Ее надо разделить на несколько частей - по категориям: украшения, новогодний стол, подарки, наряды, организация праздника, развлечения. Тогда все траты станут более рациональными. К примеру, всего на новогодний стол вы выделили 10 000 рублей - с этой суммой и идите в магазин с соответствующей задачей, не больше. Снимите наличку или заведите отдельную карту для покупок.

"Гарантирую - вы будете собой довольны, когда выполните задачу и уложитесь в бюджет", - считает Волошанина.

Что касается мелких сюрпризов, свечи, гирлянды, новогодние шары, подарочные наборы - все это настоящие пожиратели бюджета накануне праздника. Если вы можете обойтись без этих покупок, в том числе для подарков, лучше так и сделать. По возможности уточните заранее, что человек хотел бы от вас получить, а что - нет. Часто непьющим дарят алкоголь, а следящим за своим питанием - конфеты. Кто-то терпеть не может "пылесборники", а кто-то не ставит елку из-за кота или любопытного ребенка, но ему дарят стеклянные елочные шары. Такие траты не только вредят бюджету, но и абсолютно бесполезны, продолжает эксперт.

Вместо новогодней атрибутики и прочих мелочей-пожирателей финансов новогоднее настроение помогут создать поход на каток, в театр, прогулка в украшенном парке, добавила она.