Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
В документе указывается, что орден присвоен Симоньян «за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».
«Наградить Симоньян Маргариту Симоновну — главного редактора автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", город Москва», — говорится в тексте.