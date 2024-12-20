Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

В документе указывается, что орден присвоен Симоньян «за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».