Раскрыты последствия чистки снега огнеметом для петербургского чиновника

Сотрудники полиции могут составить протокол о мелком хулиганстве на чиновника из Санкт-Петербурга Юрия Куликова, который вышел на уборку снега с огнеметом, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он подчеркнул, что за это правонарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа. Кроме этого, по его словам, Куликову может грозить дисциплинарное взыскание от городской администрации за такое «креативное шоу».

Конечно же, это нестандартная форма очистки снега. И, безусловно, при необходимости сотрудники полиции могут составить на этого чиновника протокол о мелком хулиганстве. Ответственность за это несущественная, но, с другой стороны, он как должностное лицо может получить в дальнейшем еще и дисциплинарное взыскание от мэрии Санкт-Петербурга за такое креативное шоу, — пояснил Багатурия.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что чистка снега огнеметом нарушает правила пожарной безопасности. По его словам, подобное строительное устройство вправе использовать человек, прошедший специальную аттестацию.

Такая чистка снега нарушает правила пожарной безопасности. Устройство, которое использует чиновник, строительный огнемет, должно использоваться только лицом, прошедшим специальную аттестацию и предварительное обучение, — заявил Салкин.

Ранее в Сети появилось видео, как Куликов, который является главой муниципального округа Северный Калининского района, пытается чистить снег с помощью огнемета. На видео чиновник растапливал сугробы под музыку из фильма «Охотники за привидениями». После этого в кадре появились волонтеры, к которым присоединились работники коммунальных служб.