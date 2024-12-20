Путин предоставил гражданство РФ известному итальянцу

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако. Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.

Всего новым указом президента гражданство РФ было предоставлено 24 иностранцам. Значительная часть из них родились во Франции, также в списке есть люди, родившиеся в Бельгии, Испании, Аргентине, Германии и США.

В указе подчеркивается, что гражданство получит Джанкарло Дель Монако, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии.

Джанкарло дель Монако - сын знаменитого тенора Марио дель Монако. В 1965 году режиссер поставил свой первый спектакль – оперу «Самсон и Далила» - на сцене Греческого театра в Сиракузах. Дель Монако поставил более ста опер в крупнейших театрах мира - в Париже, Милане, Риме, Барселоне, Мадриде, Вене, Нью-Йорке и во многих других городах.

В середине ноября 2024 года в Большом театре состоялась премьера оперы «Риголетто» Джузеппе Верди, режиссером-постановщиком и сценографом которой выступил Дель Монако.