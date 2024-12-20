Первая жена Яниса Тиммы сделала заявление после его смерти

Бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша заявила, что присоединяется к словам отца своего экс-супруга, и рассказала о «кошмарных» пяти годах. Об этом она написала на своей странице в одной из соцсетей.

Ранее 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство. Сообщалось, что рядом с телом баскетболиста нашли телефон с номером телефона певицы и его экс-супруги Анны Седоковой на заставке. Отец Тиммы заявлял журналистам, что в последние годы не общался с сыном. Он утверждает, что проблемы в их отношениях начались после второго брака сына.

«Мне плохо, это непросто. <…> Хотела присоединиться к словам отца Яниса, эти пять лет были кошмаром для всех нас, мы все застряли в этой дыре», - написала она.

Оша подчеркнула, что в последние дни находилась рядом с матерью Тиммы и поддерживала ее. Она добавила, что все еще не сказала их общему с Тиммой ребенку о смерти отца.

«При разговоре с сыном у меня комок в горле, когда я думаю, что должна сказать своему ребенку, что папы больше нет», - подчеркнула она.

Оша и Тимма были вместе девять лет, в 2016 году они заключили брак, а летом 2018-го у них родился сын. Осенью 2019 года супруги развелись.

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На Седоковой Тимма женился в сентябре 2020 года. В середине октября 2024-го певица обратилась в суд с иском о расторжении брака. На прошлой неделе судебный участок мирового судьи удовлетворил иск Седоковой.