Глава округа в Петербурге вышел на уборку снега с огнеметом

Глава округа Северный Юрий Куликов вышел убирать снег в Санкт-Петербурге с огнеметом, призвав к «слаженной работе коммунальных служб и граждан». Соответствующий видеоролик был опубликован на странице чиновника в соцсети «ВКонтакте».

На видео политик топит снег огнеметом под музыку из фильма «Охотники за привидениями» и говорит о том, что хотел бы убрать таким способом весь снег и лед в городе, «но это фантастика».

«Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», - заявил в ролике Юрий Куликов.

Затем он появился на видео с лопатой и начал расчищать сугробы уже традиционным способом.

Ранее на Санкт-Петербург обрушился сильный снегопад. По данным комитета по благоустройству города, которые привело издание «Фонтанка», 19 декабря петербургские улицы убирали 992 машины спецтехники и 1 071 дворник. При этом синоптики ожидают повышение температуры воздуха и прогнозируют ледяной дождь. В связи с этим горожан призвали быть внимательными, а водителей - не мешать уборочной технике.