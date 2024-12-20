Артемий Лебедев сравнил Москву с Киевом

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что Москва опережает по развитию Киев. Об этом он заявил в выпуске авторского обзора новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

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Как признался инфлюэнсер, для тех, кто долго не посещал Москву, большим удивлением станут произошедшие в столице России изменения. Лебедев отметил, что Москва является интересным и живым городом.

Кроме того, дизайнер признался, что хотел бы сделать программу, в которой привозил бы в российскую столицу жителей Киева и следил бы за их реакцией.

«По сравнению с тем, что происходит сейчас в Киеве, конечно, Москва — это абсолютно новая планета и абсолютно новый виток цивилизации, которая на 100 лет опережает столицу Украины», — резюмировал блогер.

Ранее стало известно, что Артемия Лебедева захотели проверить на ЛГБТ*-пропаганду (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за логотипа Суздаля.

Также Артемий Лебедев рассказал о проблемах с российским паспортом.