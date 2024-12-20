Цискаридзе объяснил, почему перестал наслаждаться «Щелкунчиком»

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что давно не получает удовольствия от спектакля «Щелкунчик».

В беседе с 360.ru он объяснил, что представление стало для него частью повседневной жизни.

«Я уже давно не наслаждаюсь «Щелкунчиком», потому что это моя каждодневная жизнь», — рассказал артист балета.

Существовать спектакль «Щелкунчик», по его мнению, будет всегда, пока существует мир.

«Закончить это невозможно. Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», — заявил он.

Говоря о подготовке к выступлению, Цискаридзе рассказал, что работать над постановкой артисты начинают с сентября, каждый год формируется новая труппа – к примеру, те, кто до этого играл мышей, позднее исполняют роли солдат. Приходится каждый раз начинать работу сначала, что безумно сложно, подчеркнул артист.

«В какой-то момент кажется, что ты сходишь с ума», — признался он.

Напомним, до этого Николай Цискаридзе назвал ненормальными цены на билеты на балетные постановки, отметив парадоксальный факт, что, несмотря на порой пустующие ряды, стоимость билетов постоянно растет. Он подчеркнул, что у граждан СССР было больше шансов приобрести билет в Большой театр, нежели у нынешних россиян.

Также сообщалось, что на фоне рекордно высоких цен на балет «Щелкунчик» «Ветераны России» направили письмо директору Большого театра Валерию Гергиеву и призвали отдать средства, вырученные с продажи билетов, участникам СВО. Сообщалось, что в ходе аукциона стоимость двух билетов на спектакль достигла 400 тыс. рублей – это в четыре раза больше, чем начальная цена.