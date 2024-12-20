Назван процент россиян, доверяющих Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%, при этом 80% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 13 по 15 декабря среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (минус 2 п.п. за неделю). Также большинство населения (80% минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работе правительства дали 54% участников опроса (плюс 3 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 46% (без изменений), КПРФ - 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 9% (плюс 2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 2% (минус 1 п.п.), "Новых людей" - 2% (минус 2 п.п.).