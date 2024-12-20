Все действующие меры поддержки омских семей продолжатся в 2025 году

Губернатор Виталий Хоценко провел прямую линию с жителями Омской области. Вопросы ему отправили более тысячи человек. Ответить на все в рамках программы было нереально. "Но ни один вопрос не останется без ответа", - пообещал глава региона.

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Год семьи

По словам губернатора, завершающийся Всероссийский Год семьи регион отметил не только чередой ярких событий, но и устойчивой системной поддержкой семей.

- В Омской области проживает около 33 тысяч многодетных семей. Благодаря указу президента с этого года статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, что дает право на получение отдельных мер поддержки в течение всей жизни. Это и назначение женщинам пенсии, и право родителей на дополнительное профессиональное образование, и бесплатное посещение семьями музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории России во всех регионах. Предусмотрены также льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, капитального ремонта, - сообщил Виталий Хоценко.

Региональный бюджет компенсирует многодетным семьям пятьдесят процентов расходов на услуги ЖКХ (в большинстве регионов - тридцать процентов). На бесплатный проезд в городе и пригородах по электронным транспортным картам могут рассчитывать все члены многодетной семьи (в соседних регионах компенсируют только проезд детей на учебу).

В целом на социальную помощь семьям в 2024 году направили почти шесть миллиардов рублей. А в 2025-м все действующие меры поддержки будут полностью сохранены.

- Мы приняли решение, что многодетным семьям они предоставляются без учета критерия нуждаемости, то есть независимо от доходов семьи, - отметил Виталий Хоценко.

Выдержали испытание

Уходящий год проверил регион на прочность. Аномальный весенний паводок, какого не помнят даже старожилы, стал настоящим испытанием. На смену многолетней засухе пришла высокая вода. На севере Омской области было подтоплено пятнадцать мостов и более 150 участков дорог. В зоне разгула стихии оказались жилые дома, школы, детские сады. Почти два десятка сел было отрезано от транспортного сообщения. Пострадала не только транспортная, но и инженерная инфраструктура. Невероятными усилиями удалось отстоять электроподстанцию.

Сильнее всего пострадал Усть-Ишимский район. Ему оказано максимальное содействие в подготовке к зиме. Сегодня отопительный сезон проходит здесь в штатном режиме.

В целом в зону подтопления попало почти семьсот домов, и более сорока процентов из них подлежат ремонту.

- Владельцам 183 домов мы выплатили компенсацию из расчета девять тысяч рублей за "квадрат", 218 домов комиссия признала непригодными для проживания и восстановления. На сегодняшний день 257 жителей Усть-Ишимского района получили сертификаты на покупку жилья на общую сумму 422 миллиона рублей. Уже реализовано семнадцать сертификатов. Люди приобрели жилье на территории Омской области, - сообщил Виталий Хоценко.

Кроме того, почти двенадцать тысяч жителей получили единовременные выплаты по пятнадцать тысяч рублей, а также компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 75 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. На различные виды выплат было направлено 290 миллионов рублей.

- В сложные времена люди объединяются. Спасибо коллегам - губернаторам Новосибирской и Иркутской областей и руководству Республики Татарстан, принявших на каникулы юных жителей из наших пострадавших районов. А Министерству просвещения России - за путевки в "Артек". Вместе и дружно с любой проблемой справиться можно, - считает Виталий Хоценко.

Придет "большой газ"

По словам главы региона, очень скоро жители северных районов забудут о перебоях с топливом: на смену местным источникам придет "большой газ". Первым газифицированным поселком уже в 2025-м станет Большеречье.

Работы стартовали осенью 2023 года в рамках программы развития газоснабжения и газификации Омской области по поручению президента. Проект, осуществляемый при поддержке "Газпрома" и минэнерго РФ, уже называют знаковым. Магистральный газопровод протяженностью 160 километров соединит населенные пункты омского Севера с единой системой газоснабжения РФ.

- Мы газифицируем большое количество населенных пунктов.

Дойдем до газораспределительной системы Тарского, Тевризского и Знаменского районов. В дома жителей придет сетевой магистральный газ. И тогда проблема с отключениями у нас совсем исчезнет, - уверен Виталий Хоценко.

Помощь ветеранам СВО

Ветерану военной службы Юрию Глухову, который обратил внимание на плачевное состояние профильных медучреждений, губернатор сообщил о новой системе медпомощи, создаваемой в регионе с учетом нужд возвращающихся участников спецоперации.

- Одна из важнейших задач - обеспечить военнослужащих достойным медицинским обслуживанием и реабилитацией. Мы для этого предусмотрели трехуровневую поддержку бойцов и ветеранов войн. По сути создаем три новых учреждения. В их числе - новый корпус Клинического медико-хирургического суперсовременного центра, - подчеркнул глава региона.

В области уже приступили к созданию реабилитационно-восстановительного центра на 140 коек. Государство выделило на эти цели четыреста миллионов рублей. В новом году в Омске откроют также высокотехнологичный центр протезирования.

По словам губернатора, ветераны, участники СВО и их семьи могут и дальше рассчитывать на всяческую поддержку. В рамках регионального проекта "Работа для героев" уже трудоустроено более четырехсот человек.

Сети будут обновлять

В рамках прямой линии омичи высказывали опасения, не повторятся ли прошлогодние ситуации с авариями на ТЭЦ. Основания для этого, к сожалению, есть. "Поэтому большую часть средств по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" регион будет вкладывать в модернизацию коммунальной инфраструктуры", - сообщил губернатор.

Ситуацию с состоянием тепловых сетей, находящихся на обслуживании "Тепловой компании", глава региона назвал едва ли не критической. Износ некоторых участков, особенно в городке Нефтяников и Чкаловском поселке, достигает почти семидесяти процентов.

- Для капитального обновления сетей собственных средств у ресурсников недостаточно. Поэтому будем помогать, в частности, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Всего на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона на три года предусмотрено 2,9 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда - федеральные средства, - рассказал Виталий Хоценко.

Мест хватит всем

Омичам, интересующимся вопросом строительства школы в Ясной Поляне, глава региона сообщил: "На встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым договорились о финансировании в размере 1,5 миллиарда рублей. В 2025 году начнем строительство школы на 1122 места", - сообщил Хоценко.

В 2027 году в Центральном округе Омска откроется детский сад на 310 мест, а также школа в Одесском районе на 550 мест. Кроме того, по решению президента России, в Омской области будет построена первая в СФО передовая флагманская школа на восемьсот мест.

Образовательные учреждения будут возводиться и с привлечением средств инвесторов. Уже одобрен проект строительства самой крупной в регионе школы на 1550 мест на Левом берегу. Помимо этого, крупные застройщики возведут в новых микрорайонах физико-химический лицей, три школы и семь детских садов.

Пробки на дорогах

Одна из самых горячих тем - пробки на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске из-за его капремонта.

- Все вижу сам, езжу по мосту, читаю все комментарии. Ремонт необходим, от этого никуда не деться. Мост ни разу капитально не ремонтировался, становится ветхим. Чтобы привести его в порядок, удалось привлечь федеральное финансирование, добавив средства регионального бюджета, - пояснил губернатор.

Совместно с мэрией и Госавтоинспекцией региональный минтранс предложил схему движения: с левого берега на правый в постоянном режиме работают две полосы, а с правого на левый - одна.

- Мы внимательно следим за ситуацией. Если потребуется, до конца года организуем реверсивное движение, - отметил Виталий Хоценко.

Прокомментировал губернатор и вопрос о затоплении городских поселков Осташково и Ульяновка, расположенных рядом с золоотвалом местной ТЭЦ. Совместно с прокуратурой и Росприроднадзором разработан проект строительства системы отвода воды с затопленных территорий. Финансирование будет осуществляться за счет средств ТГК-11. Запустить систему планируют в 2025 году.

Кстати

Отвечая на вопросы жителей, губернатор оперативно дал десяток поручений конкретным исполнителям. В частности, после обращения многодетной матери поручил мэрии организовать безопасное детское пространство в проходном дворе многоэтажки на улице Королева. Финансы для этого есть: на благоустройство, в том числе дворовых территорий, в рамках реализации инициативных проектов жителей регион уже направил один миллиард рублей.