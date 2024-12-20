В России замедлили YouTube теперь и на мобильных телефонах

Видео на YouTube теперь не загружается и на мобильных устройствах. По данным «Сбой.РФ», число жалоб на работу YouTube 18 и 19 декабря резко выросло. Видео теперь либо не открываются вообще, либо прогружаются крайне медленно и в очень плохом качестве. То есть все, как было раньше с YouTube на ПК. Еще не у всех, но у многих пользователей. И это неминуемо приведет к снижению аудитории площадки в России. Возможно, даже драматическому.

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Однако говорить о том, что YouTube в России пропадет, не приходится, уверен основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак:

Алексей Пак, основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door:«Я думаю, что молодежная аудитория останется, а вот более взрослая аудитория будет уходить в Rutube, в VK, потому что им будет не очень удобно. Но YouTube как площадка все равно останется. Потому что молодежи и вообще всему молодому поколению необходимо получать информацию из-за рубежа, это внутренняя потребность. Плюс это элемент поколения. Поэтому я думаю, что народ все равно будет продолжать смотреть. Плюс молодежь более гибкая. Нам не очень сложно включать VPN, по крайней мере, пока VPN не запретили в жестком формате, этим вполне можно пользоваться. Я думаю, даже в Китае молодежь пользуется зарубежными сервисами, они никуда не делись. Просто их влияние или количество аудитории может критически снизиться за какое-то количество времени. С YouTube это точно не произойдет быстро, это будет происходить долго, народ будет искать варианты, потому что YouTube — одна из самых старых социальных сетей, к ней очень привыкли».

А российские площадки пока бесконечно далеки от того, чтобы стать полноценной заменой YouTube. Как неоднократно «Бизнес FM» говорили эксперты, на это сегодня не способна ни одна платформа в мире. Слишком много самого разнообразного контента успел накопить YouTube за время своего существования, и уровень качества работы его алгоритмов и рекомендаций пока также считается недостижимым. Тем не менее всего за месяц с момента начала замедления YouTube в России трафик на Rutube вырос на 43,8%, VK Video — на 35%. Цифры в конце сентября приводила компания CDN Videо. По ее же данным, трафик YouTube за это же время в РФ упал на 50%.

Однако, по словам гендиректора группы компаний ComNews Леонида Коника, любая статистика по YouTube в России после начала его замедления упирается в проблемы VPN:

— Мы не знаем и никогда не узнаем, какая доля из этого трафика заместилась трафиком VPN именно на YouTube. VPN на то и VPN, что, даже если мы видим, что это VPN-трафик, мы не знаем, из какой точки в какую точку этот трафик идет.

— Но если говорить про трафик VPN и насколько он увеличился, если такие цифры есть?

— Ни один оператор публично их не называл, но из частных разговоров и не очень репрезентативной аналитики VPN-трафик подпрыгивал до 20-25% у иных операторов, а это очень много.

А вот примеры других запрещенных и заблокированных соцсетей для YouTube выглядят неутешительными. По данным Mediascope, за два года блокировки аудитория Instagram упала почти в шесть раз. Трафик на Facebook упал еще сильнее (обе платформы принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

Замедление YouTube во время подведения итогов года комментировал и президент Владимир Путин. По его словам, с одной стороны, компания Google сама перестала инвестировать в обновление оборудования, которое отвечает за работу сервиса в России, а с другой — YouTube так и не разблокировал аккаунты российских блогеров и СМИ и продолжает игнорировать требования российского законодательства. Поэтому регулятор вынужден реагировать, заключил президент.

Исходя из слов главы государства, как только Google и YouTube начнут соблюдать российские законы, проблем у них не будет. Или их будет меньше.