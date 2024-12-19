Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее удивил и обрадовал ответ президента России Владимира Путина на вопрос о помиловании американским лидером Джо Байденом своего сына. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе прямой линии журналисты напомнили, что Байден после победы Дональда Трампа на выборах помиловал своего сына, Хантера Байдена. Корреспонденты попросили Путина прокомментировать поступок американского коллеги.

Байден объявил о помиловании своего сына

Глава России заметил в ответ, что в Байдене «оказалось больше человека, чем политика». Он добавил, что не стал бы осуждать его за этот поступок.

«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. Вот это просто в самое сердце: «больше человек, я бы не осуждал его за это», — подчеркнула Симоньян.

Главред отметила, что «президент наш — хороший человек, хороший и добрый человек». Она добавила, что ее удивляет, как Путин находится у власти такое количество времени, и, вместе с тем, остается добрым человеком.