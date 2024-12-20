В Курской области резко ответили на пост Хинштейна о посещении ПВР в регионе

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди резко ответил на пост временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна о посещении пункта временного размещения (ПВР) в регионе. Об этом сообщает курский портал «Друг для друга», а также KurskTV.

По информации СМИ, Кондояниди ответил на публикацию чиновника во «ВКонтакте», в которой Хинштейн среди прочего рассказывал и о самом директоре школы — описал его действия по эвакуации учеников.

«Вывез всех своих школьников, по нескольку раз возвращался, рисковал жизнью, но сумел спасти всех до единого», — написал в блоге врио курского главы.

После этого, как сообщает «Друг для друга», под записью появился комментарий Кондояниди, в котором директор опроверг личное участие в эвакуации людей и потребовал удалить эту информацию из поста, назвав ее лживой.

«Я не понимаю и не знаю, для чего это написали, и кто это делает, а самое главное, зачем? Никогда в своей жизни не приписывал себе чужие заслуги (...) То, что написано, это, мягко говоря, свинство», — сообщил Кондояниди.

Хинштейн сменил на посту губернатора Курской области Алексея Смирнова 5 декабря по предложению президента. До того он занимал в Госдуме должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В Кремле объяснили ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом. С 6 августа в Курской области ведутся бои с начавшими вторжение подразделениями Вооруженных сил Украины.