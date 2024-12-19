Хинштейн: часть курских населенных пунктов стерты с лица земли

Речь идёт о городах, сёлах и деревнях, которые находятся в зоне боевых действий.

«Нам предстоит отстраивать всё это заново», — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что заниматься восстановлением будут с учётом мнения жителей этих населённых пунктов.

Герасимов обещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

Подсчитать точное число разрушенных построек получится только после освобождения территории области, уточнил и. о. главы региона.