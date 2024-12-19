Хинштейн: часть курских населенных пунктов стерты с лица земли

Хинштейн: часть курских населённых пунктов стёрты с лица земли
Речь идёт о городах, сёлах и деревнях, которые находятся в зоне боевых действий.
«Нам предстоит отстраивать всё это заново», — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он подчеркнул, что заниматься восстановлением будут с учётом мнения жителей этих населённых пунктов.
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Подсчитать точное число разрушенных построек получится только после освобождения территории области, уточнил и. о. главы региона.