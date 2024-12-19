Путин оценил будущее бумажной журналистики в России

Президент России Владимир Путин заявил, что бумажная журналистика займет свое место в будущем.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Бумажная журналистика будет иметь место в этом огромном меняющемся мире так же, как и бумажная книга», — заявил российский лидер.

Он также сравнил ощущение от чтения бумажной газеты с ощущениями от чтения книги и отметил, что в этом есть особое удовольствие.

При этом президент подчеркнул, что первичным в печатной журналистике должно быть содержание.