Путин оценил будущее бумажной журналистики в России
Президент России Владимир Путин заявил, что бумажная журналистика займет свое место в будущем.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Бумажная журналистика будет иметь место в этом огромном меняющемся мире так же, как и бумажная книга», — заявил российский лидер.
Он также сравнил ощущение от чтения бумажной газеты с ощущениями от чтения книги и отметил, что в этом есть особое удовольствие.
При этом президент подчеркнул, что первичным в печатной журналистике должно быть содержание.
«Если в бумажном носителе будет достойный интересный контент по сравнению с интернет-шелухой, она никуда не уйдет», — заключил Путин.