Обратившимся к Путину супругам из Италии продлили визы

МВД продлило визы и миграционный учет семейной паре из Италии, которая обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о получении разрешения на временное проживание (РВП) в России.

Также у них приняли документы на оформление РВП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"История семейной пары из Италии, о которой я рассказала утром, получила счастливое продолжение. Сегодня Патриция Безереди и Виктор Биндас пришли в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мои коллеги продлили им срок действия виз и миграционный учет, а также приняли документы для оформления разрешения на временное проживание", - написала она в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, в новостном выпуске телеканала "Россия-24" был показан сюжет о семейной паре из Италии. Супруги обратились к Путину с просьбой о получении разрешения на временное проживание. Выяснилось, что итальянцы приехали в Россию в октябре как туристы. Однако у Патриции не получилось сразу оформить РВП, так как ее паспорт оказался недействительным. Решить эту проблему пообещали специалисты миграционного подразделения МВД, туристов пригласили на прием 19 декабря.