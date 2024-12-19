Российский президент Владимир Путин прокомментировал изгнание Российской православной церкви из Украины.

Об этом в четверг, 19 декабря, он рассказал в ходе прямой линии в Гостином дворе.

— То, что происходит с РПЦ, это вообще уникальная вещь, ведь это грубейшее, вопиющее нарушение прав человека, это как расстрел. И во всем мире предпочитают этого не зачемать, — сказал президент.

Путин считает, что данный поступок «аукнется». По его словам, люди, выгнавшие РПЦ из Украины — не атеисты, а безбожники и люди «без рода и племени».

Он также отметил, что Россия готова к переговорам, однако Украина от них отказывается. По его словам, украинцы, желающие воевать, «скоро заканчиваются».

Путин прокомментировал и напряженное состояние в мире. Он сказал, что «когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, всем хочется движухи. Как только начинается движуха, то нам страшно».

В Гостином дворе проходит прямая линия Владимира Путина. Он отвечает на вопросы простых россиян и представителей СМИ. Обращения граждан обрабатываются через кол-центры, которые впервые оснащены искусственным интеллектом. Главное из заявлений президента России — в материале «Вечерней Москвы».