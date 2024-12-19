Собчак пришла на пресс-конференцию Путина

Блогер и журналист Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что пришла на прямую линию президента России Владимира Путина и ушла ошибки «хитрых леди».

По ее словам, в Гостином дворе с утра «образовалась огромная очередь из журналистов», которые пришли на итоговую пресс-конференцию Владимира Путина.

«Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются. Но я ошибки учла, хочу заметить (я в сером)», - написала Собчак, опубликовав видео из Гостиного двора.

В этом году «Итоги года с Владимиром Путиным» объединяют в себе элементы большой пресс-конференции и прямой линии. Начало мероприятия запланировано на 12:00. На нем будут присутствовать как российские, так и зарубежные журналисты. По последним данным, для прямой линии поступило уже более 1,8 миллиона обращений и вопросов.