Собчак пришла на пресс-конференцию Путина

Журналистка Ксения Собчак среди других репортеров приехала на совмещенную прямую линию и пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Она рассказала ТАСС об ожиданиях от мероприятия, однако суть своего вопроса раскрывать отказалась.

"Несколько. Буду смотреть за ходом, - уклонилась журналистка от ответа на просьбу рассказать о том, какой вопрос она планирует задать главе государства. - Думаю, что разрешат [задать] один вопрос, но я всегда исхожу из хода дискуссии, живого общения".

"Самые радостные", - ответила Собчак на вопрос, какие у нее ожидания от мероприятия.

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень.