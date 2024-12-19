Уставший от работы Боярский задумался об уходе на пенсию
Через несколько дней Михаил Боярский отметит свое 75-летие. Накануне дня рождения «Д’Артаньян» задумался об уходе из профессии.
Недавно Боярский стал гостем программы «Секрет на миллион», на которой поделился своими размышлениями. По словам Михаила Сергеевича, он чувствует, что пришла пора завершать карьеру. «Очень хочется, наконец, поставить точку», — сказал звезда советского мюзикла «Мама».
Несмотря на то, что у артиста проблемы со здоровьем, пока он остается в профессии. В начале этого года у Михаила Сергеевича был инфаркт, после чего ему запретили выходить на сцену. Однако актер не внял этому совету.
Боярский посвятил кино и театру почти всю свою жизнь. Актер начал сниматься с десяти лет. Первый фильм с его участием — короткометражка «Спички детям не игрушка» 1959 года. Однако ленту не удалось сохранить. Карьера Боярского начала развиваться в начале 70-х. Оглушительную популярность Михаилу Сергеевичу принесла экранизация «Д’Артаньян и три мушкетёра».