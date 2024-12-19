Боярский задумался об уходе на пенсию

Через несколько дней Михаил Боярский отметит свое 75-летие. Накануне дня рождения «Д’Артаньян» задумался об уходе из профессии.

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Недавно Боярский стал гостем программы «Секрет на миллион», на которой поделился своими размышлениями. По словам Михаила Сергеевича, он чувствует, что пришла пора завершать карьеру. «Очень хочется, наконец, поставить точку», — сказал звезда советского мюзикла «Мама».

Несмотря на то, что у артиста проблемы со здоровьем, пока он остается в профессии. В начале этого года у Михаила Сергеевича был инфаркт, после чего ему запретили выходить на сцену. Однако актер не внял этому совету.

Боярский посвятил кино и театру почти всю свою жизнь. Актер начал сниматься с десяти лет. Первый фильм с его участием — короткометражка «Спички детям не игрушка» 1959 года. Однако ленту не удалось сохранить. Карьера Боярского начала развиваться в начале 70-х. Оглушительную популярность Михаилу Сергеевичу принесла экранизация «Д’Артаньян и три мушкетёра».