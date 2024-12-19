Семья курьера, арестованной по делу Долиной, вынужденно сменила место жительства

Семья курьера Анжелы Цырульниковой, которую арестовали по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, вынужденно сменила место жительства.

Информация об этом стала известна в четверг, 19 декабря, из судебных материалов.

— Обвиняемая в своей апелляционной жалобе просит постановление изменить, избрав меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Отмечает, что она длительное время трудоустроена, из-за нахождения ее под стражей семья вынуждена сменить место жительства, — передает данные из судебных материалов РИА Новости.

Мосгорсуд 25 ноября оставил в СИЗО курьера Анжелу Цырульникову. Женщина обратилась в суд с просьбой заменить арест на более мягкую меру, но апелляционная жалоба была отклонена. Долина столкнулась со злоумышленниками в мае этого года. На нее вышли мошенники с Украины, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. В результате аферисты убедили ее продать квартиру. «Вечерняя Москва» рассказала, как мошенники убедили Ларису Долину продать квартиру за 123 миллиона рублей и перевести им эту сумму.