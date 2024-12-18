Артемий Лебедев высказался о мечтах Лазаревой* вернуться в Россию

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал слова живущей в Испании телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что она мечтает вернуться в Россию.

На эту тему он высказался в обзоре новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Конечно, все эмигранты очень мечтают [вернуться в Россию]. У них случается такой цикл: когда проходит полтора года отсутствия в России, их дико накрывает волна ностальгии», — заявил Лебедев.

Однако, по мнению блогера, Лазарева вряд ли приедет в Россию, поскольку является фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма.

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О желании вернуться в Россию Лазарева рассказала своей коллеге Фариде Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).Телеведущая призналась, что у нее есть трудности с жизнью за границей и ассимиляцией.

Ранее стало известно, что Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Телеведущая также объявлена в международный розыск.

* признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.