В Госдуме предложили отправить многоженца Сухова к психиатру

Необходимо проверить как условия проживания семьи Ивана Сухова, который называет себя многоженцем и имеет 29 детей, так и его адекватность. Об этом заявила Telegram-каналу Shot председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Иван Сухов стал скандально известен после интервью блогеру Саше Сулим. В нем он рассказал, что живет одновременно с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире, при этом одну из комнат забрал себе в единоличное пользование. А всего у него, по его утверждению, 29 детей от разных женщин. Также Сухов, по его собственному признанию, тратит 75 тысяч рублей в месяц на семью, а все траты его жены должны предварительно с ним согласовывать.

По мнению Нины Останиной, органам опеки уже давно надо было проверить условия, в которых проживает Сухов, его жены и 14 детей.

«Вопрос об ответственности мужчины, который на 75 тысяч содержит 29 детей, я думаю, что вопрос этот надо задать не только ему, но и службе опеки, и социальным нашим структурам (…) Я бы его вообще к психиатру направила», - заявила парламентарий.

Ранее стало известно, что семью проверит московский уполномоченный по правам ребенка.