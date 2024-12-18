Ряд регионов России ожидает нарастание отрицательной аномалии

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил в беседе с RT о «нарастающей отрицательной аномалии» в ряде регионов России.

По его прогнозу, в ближайшую пятницу и к выходным «нарастает отрицательная аномалия» в ряде регионов России.

«Соответственно, если смотреть в цифрах: в Мурманске — - 16°С, в Салехарде — -24...-26°С, в Казани — -16°С ночные температуры. Дальше у нас низкие температуры в Якутии. В Якутии от Анадыря до Якутска — положительная аномалия, то есть температура на 8—12°С выше нормы. Ночью — -28...-32°С, в отдельных местах может быть и до -40°С, но в среднем -32°С. Но это теплее нормы на 8°С. И дальше будут аномалии, если брать по Сибири», — пояснил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился в беседе с RT, что сегодня вечером ожидается понижение температуры до -15...-19 °С в столичном регионе.