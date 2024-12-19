Духовное управление мусульман России разрешило многоженство

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он заявил, что накануне состоялось расширенное заседание совета, выпустившего фетву (богословское заключение) «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ».

— Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги, — заявил Аляутдинов, его цитирует РИА Новости.

Также религиозный деятель подчеркнул, что основным условием допустимости многоженства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам. Оно проявляется в равноценном материальном обеспечении всех жен, предоставлении каждой из них отдельного жилья и проведении с ними равного времени в очередности, которая установлена по договоренности с ними.

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