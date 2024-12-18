Американскую организацию Recorded Future признали нежелательной в РФ

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Recorded Future (США). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Генеральной прокуратуре заявили, что организация причастна к кибератакам на Россию. Штаб-квартира Recorded Future находится в штате Массачусетс, а филиалы работают в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре.

Сотрудники ораганизации предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте интернета. Они специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной зарегистрированную в США организацию «Храм сатаны» (The Satanic Temple). Организация дискредитирует традиционные духовно-нравственные ценности.