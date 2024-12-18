Юрист рассказал, от каких коммунальных платежей можно отказаться

Радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация - все это считается дополнительными услугами, от которых можно отказаться. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, если в квитанциях встречаются подобные опции, необходимо внимательно проверить договор с управляющей компанией (УК).

"Если услуги там не указаны, оплачивать их не нужно", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что отказ от ненужных услуг оформляется только через письменное заявление в УК или их поставщику.

При этом эксперт подчеркнул, что базовые коммунальные услуги (водо- и электроснабжение, отопление, водоотведение и содержание общего имущества дома) нужно оплачивать обязательно.

Бондарь обратил внимание и на то, что УК часто включают в платежки услуги, которые уже оплачиваются другими способами. Например, вывоз мусора, за который жильцы рассчитываются через регионального оператора.

"Также в квитанции могут появляться дублирующие строки, создающие иллюзию новых обязательств. Иногда УК необоснованно завышают тарифы, особенно в период индексации", - отметил эксперт, добавив, что такие махинации нужно сразу пресекать.

Появление новых строк или необоснованное увеличение платежей, по его мнению, - повод обратиться за разъяснениями.