Госдума освободила медиков от уголовной ответственности

Госдума освободила врачей от уголовной ответственности.

Согласно новым поправкам, которые приняли депутаты, статья 238 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, больше не будет применяться к медицинской деятельности врачей. Об этом пишет «Парламентская газета».

Следственный комитет ежегодно регистрирует больше шести тысяч обращений с жалобами на врачебные ошибки или ненадлежащую работу медиков.

Парламентарии предложили больше не называть комплекс действий врачей для лечения пациента медицинской услугой.

По словам депутата Бадмы Башанкаева, отмечают «Известия», медики сейчас могут быть привлечены к ответственности по разным статьям УК, и 238 — самая распространенная. Все потому, что правоприменители относят медицинскую помощь к услугам.