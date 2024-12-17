Фальков анонсировал переход на новую модель высшего образования

Следующий год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель образования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании с ректорами российских университетов, сообщается на сайте ведомства.

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Среди принципов работы, которые заложат в новую модель, он назвал усиление фундаментальных начал и качественную практикоориентированность.

Министр добавил, что после завершения 2024-2025 учебного года в 50 вузах внимательно проанализируют итоги пилотного проекта по повышению качества преподавания фундаментальных дисциплин. В дальнейшем успешный опыт этих вузов распространят на остальные университеты.

Фальков в своем докладе сообщил, что в 2025 году сохранится и даже увеличится выделяемое университетам количество бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры. Отдельно министр поблагодарил университеты за хорошую организацию приемной кампании для участников СВО и членов их семей.

Как писала «Парламентская газета», в России в 2025 году появится производственная аспирантура. По словам Фалькова, она представляет собой форму партнерства и кооперации университета и промышленной компании, направленную на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия — с другой.