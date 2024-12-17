Советник Аксенова уточнил подробности работы мобильной связи и интернета в Крыму

Перебои в работе мобильного интернета не отразятся на работе Wi-Fi и сотовая связь. Они будут передавать данные стабильно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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"Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будут работать", - сообщил Крючков.

При этом он уточнил, что перебои в работе мобильного интернета могут наблюдаться не только у абонентов крымских операторов, но и всех других российских операторов связи, предоставляющих услуги в Крыму. Предупреждение касается и операторов из новых российских регионов.

"Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будет работать)", - уточнил Крючков информацию профильного министерства.

Ранее крымчан и гостей полуострова о перебоях в работе спутниковых навигаторов предупреждало министерство транспорта республики Крым.