Российский город переименовали

Госдума приняла в окончательном чтении закон о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что дополнение наименования города Ростова словом «Великий» позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование и будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.

Стоит отметить, что жители города неоднократно предлагали переименовать его. В 2023 году за эту инициативу проголосовали 13 854 человека из 13 922 опрошенных.