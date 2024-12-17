Госдума декриминализовала оказание медицинской помощи

Уголовные дела в отношении врачей перестанут возбуждать из неоднозначной трактовки действующих норм. Это предполагает закон, который приняла Госдума.

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Депутаты своим решением изменили 238 статью Уголовного кодекса, посвященную в том числе оказанию услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Теперь она не будет касаться медицинской помощи.

Глава Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов привел в пример 2022 год, когда было заведено 260 таких дел против медиков. По его словам, ситуацию приводит к уходу людей из этой профессии.

"Особенно хирурги, акушеры и анестезиологи", - уточнил парламентарий.

Ведь именно они, как говорится, работают на передовой в медицине, их деятельность связана с риском. Так что наблюдается отток специалистов, при этом молодежь боится идти в здравоохранение из-за постоянного стресса и правовой неопределенности, указали в профильном комитете.

Между тем около шести тысяч врачей ежегодно страдают от предвзятых обвинений, отметил первый заместитель председателя комитета Бадма Башанкаев. Медики рискуют лишиться свободы по указанной выше статье на срок в два года, а если доказан тяжкий вред здоровью или наступила смерть пациента - на шесть лет.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил благодарность парламентариям за поддержку таких норм.

Поправка о медиках была одобрена в рамках второго чтения законопроекта на другую тему - о наказании за некоторые преступления против несовершеннолетних и здоровья населения.